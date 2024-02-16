2024-02-16 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو مستعدة للتفاعل مع واشنطن في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، لكن موسكو لم تتلق مبادرات أميركية في هذا الصدد. في وقت سابق صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن البيت الابيض يشعر بالقلق من تهديد جديد للأمن القومي، وقد حذر منه الكونغرس مؤخرا، ويتعلق […]

ظهرت المقالة الكرملين يبدى استعداده للعمل مع الولايات المتحدة في مجال الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أولاً على ايرث نيوز.