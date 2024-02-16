2024-02-16 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وذكر مكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم الشراكة الاقتصادية، لما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والأرميني”. واضاف “كما […]

ظهرت المقالة السوداني وباشينيان يؤكدان ضرورة إنشاء مجلس عراقي أرميني مشترك أولاً على ايرث نيوز.