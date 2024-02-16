2024-02-16 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة، القاء القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة قتل شقيقه إثر مشاجرة في قضاء الحي بالمحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، “بعد حصول حادث قتل في إحدى القرى الريفية التابعة الى قضاء الحي وهروب القاتل إلى جهة مجهولة وجه قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد […]

ظهرت المقالة إثر مشاجرة مسلحة.. القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة قتل شقيقه في واسط أولاً على ايرث نيوز.