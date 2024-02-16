أمين بغداد يعلن تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على مياه الأمطار

2024-02-16 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن أمين بغداد عمار موسى، تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على مياه الأمطار.وقال موسى للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء تم تشكيل غرفة عمليات للسيطرة على مياه الأمطار"، مبينا أن "جميع الجهد الآلي والبشري مستنفر في جميع شوارع بغداد".وأضاف، أن "هناك تواصل واشراف مباشر من قبل مكتب رئيس الوزراء مع غرفة العمليات"، مؤكدا أن "الوضع تحت السيطرة والان شوارع العاصمة اصبحت زاهية وجميلة بعد سقوط الأمطار".ولفت الى أن "الجهد الآلي والبشري مستعد لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة".