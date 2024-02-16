وزير الموارد: الأمطار والسيول ستعوض النقص الذي يشهده الخزين الاستراتيجي

2024-02-16 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، أن موجة الأمطار والسيول ستعوض النقص الذي يشهده الخزين المائي الاستراتيجي.وقال عبد الله للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمطار والسيول في المناطق الشمالية لها تأثير إيجابي على الخزين المائي الاستراتيجي"، مؤكدا ان "موجات الفيضان من المتوقع حدوثها بأي وقت وعلى السكانين والمتجاوزين على حوض النهر أخذ الحيطة والحذر".وأضاف، أن "الامطار والسيول ستعوض النقص الذي يشهده الخزين الستراتيجي"، لافتا الى ان "الخزين المائي الاستراتيجي في السدود بدأ يتصاعد تدريجيا".وتابع، أن "الوضع المائي في الصيف المقبل سيكون افضل من السابق من خلال سد الاحتياجات الضرورية من المياه"، مشيرا الى انه "سيتم بناء سدين في محافظتي الأنبار وكربلاء المقدسة تعملان على تغذية المياه الجوفية".واوضح ان "موجات سويل كبيرة جدا حاليا في سد حمرين".