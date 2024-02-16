محافظة بغداد تستنفر آلياتها للسيطرة على الأمطار في مناطق الأطراف

2024-02-16 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، نائبه الفني ومديرية مجاري محافظة بغداد بالاستنفار التام لسحب واستيعاب كميات الأمطار المتساقطة في مناطق نواحي وأقضية الأطراف.وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "جاء ذلك خلال خلال جولة ميدانية للنائب الفني هاني نور الله، ومدير مديرية مجاري محافظة بغداد فراس عبد الله، لمناطق جنوب وشرق بغداد، وشمال العاصمة استمرت إلى ساعات متأخرة من مساء امس الجمعة، وامتدت إلى صباح اليوم السبت لمناطق كويريش ضمن ناحية الرشيد والمعامل في قضاء الزوراء بحضور النائب كامل عنيد، وغيرها من مناطق الأطراف."وقال النائب الفني، بحسب البيان، ان " المحافظ وجه بالاستجابة السريعة لمناشدات المواطنين الكرام والتواجد الميداني للعاملين في محطات ومراكز المجاري لسحب الامطار عن الشوارع والطرق الفرعية، فضلًا عن تشغيل محطات الضخ بكامل طاقاتها التصريفية وانتشار فرق الصيانة والآليات التخصصية"، مشيراً الى أن "الملاكات الفنية لمديرية المجاري استنفرت لتصريف واستيعاب كميات الأمطار، وكذلك استمرار العمل في المناطق غير المخدومة بتشغيل المحطات ومضخات الديزل لتصريف مياه الأمطار وبدعم الجهد الآلي للمراكز التابعة للمديرية".