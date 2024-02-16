مكتب رئيس الوزراء: تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول لتعزيز الرصيد المائي

2024-02-16 21:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مكتب رئيس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي .وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء تم تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي".وأضاف، أن "غرفة العمليات تتابع الموقف في بغداد والمحافظات اولا باول لإبداء الدعم اللوجستي والبشري".