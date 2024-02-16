السوداني يؤكد رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية

2024-02-16 21:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة (16 شباط 2024) رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "ألتقى مساء اليوم رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، ووجه في مستهل اللقاء، دعوة فريدركسن لزيارة العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وشراكات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي،" مشيراً إلى "رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية، بما تمتلكه من خبرة واسعة للإسهام في المشاريع التنموية والستراتيجية".

من جانبها، أكدت فريدريكسن حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع العراق، في جميع المجالات، وتوسعتها لتشمل قطاعات الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية.



