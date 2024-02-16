رئيس الوزراء يوجه دعوة لنظيرته الدنماركية لزيارة العراق

2024-02-16 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة لنظيرته الدنماركية ميتا فريدريكسن، لزيارة العراق ، فيما اكد أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، ووجه في مستهل اللقاء، دعوة لفريدركسن لزيارة العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".وأكد رئيس مجلس الوزراء،" أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وشراكات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى "رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية، بما تمتلكه من خبرة واسعة للإسهام في المشاريع التنموية والاستراتيجية".من جانبها، أكدت فريدريكسن، حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع العراق، في جميع المجالات، وتوسعتها لتشمل قطاعات الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية.