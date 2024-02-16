مكتب السوداني يشكل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول

2024-02-16 22:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت (17 شباط 2024)، تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء تم تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي".

وأضاف، أن "غرفة العمليات تتابع الموقف في بغداد والمحافظات اولا باول لإبداء الدعم اللوجستي والبشري".