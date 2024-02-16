2024-02-16 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مجهولين استهدفوا احد المنازل في العبيدي بالعاصمة بغدادا وذكر المصدر لايرث نيوز، ان “بمبة” انفجرت بعد ان تم رميها من قبل مجهولين على كراج دار مواطن ضمن منطقة العبيدي في بغداد”. واضاف “تم تطويق المنطقة والقبض على ٣ اشخاص من منفذي الجرمية ، واتضح انهم لديهم خلاف مادي […]

ظهرت المقالة مجهولون يستهدفون احد المنازل في العبيدي .. والقوات الامنية تتدخل أولاً على ايرث نيوز.