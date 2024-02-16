2024-02-16 22:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، نائبه الفني ومديرية مجاري محافظة بغداد بالاستنفار التام لسحب واستيعاب كميات الأمطار المتساقطة في مناطق نواحي وأقضية الأطراف. وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقته ايرث نيوز، أنه “جاء ذلك خلال خلال جولة ميدانية للنائب الفني هاني نور الله، ومدير مديرية مجاري محافظة بغداد فراس عبد الله، لمناطق جنوب […]

ظهرت المقالة محافظة بغداد تستنفر آلياتها للسيطرة على مياه الأمطار في مناطق أطراف العاصمة أولاً على ايرث نيوز.