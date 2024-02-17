مانشستر يونايتد يضحي ب4 لاعبين لضم نجم برشلونة

2024-02-17 01:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأصبح مصير الهولندي فرينكي دي يونج حائرا داخل برشلونة، في ظل أنباء حول رغبة الإدارة في التخلص منه بنهاية الموسم الحالي.وارتبط الدولي الهولندي مرارا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكنه كان يفضل البقاء داخل ملعب كامب نو، رافضا الامتثال لرغبة برشلونة.وعاد اسم دي يونج للارتباط مجددا بالنادي الإنجليزي، بحسب عدة تقارير صحفية، من بينها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن مانشستر يونايتد يسعى جاهدا لإنجاز الصفقة هذه المرة بشتى الطرق.وأفادت بأن اليونايتد عازم على التخلي عن الرباعي (ماسون جرينوود، أنتوني، جادون سانشو وسكوت ماكتوميناي) من أجل التعاقد مع دي يونج.وأشارت إلى رغبة اليونايتد في عرض الرباعي ضمن صفوفه على برشلونة نظير ضم دي يونج بمقابل منخفض، بدلا من دفع 100 مليون يورو.