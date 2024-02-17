ميونخ.. السوداني يبحث مع أعضاء الكونغرس الأمريكي إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

2024-02-17 06:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، اليوم السبت (17 شباط 2024)، إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون البناء، وكذلك استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء إلى الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول التحالف".

وأكد السوداني، بحسب البيان "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والقطاعات دون اقتصارها على الجانب الأمني فقط"، مشيراً إلى "حالة التعافي التي يمر بها العراق، وما يشهده من إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمضي بعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، التي ستسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار للبلد".

من جانبهم، أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى "اهتمامهم بنجاح الحكومة العراقية في جوانب عدة"، مؤكدين "أهمية العراق ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد توجه، مساء الخميس (15 شباط 2024)، إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى هولندا.