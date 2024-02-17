الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في الديوانية

2024-02-17 06:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت (17 شباط 2024)، إلقاء القبض على 3 من تجار المخدرات في المحافظة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز من مديرية مكافحة المخدرات في الديوانية وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، تمكنت من الاطاحة بمتاجرين الحبوب المخدرة وألقت القبض على ثلاثة متهمين".

وأوضح، أنه "تم ضبط بحوزتهم اكثر من 3000 حبة مخدرة فضلا عن ميزان الكتروني وأدوات تستخدم للتعاطي".