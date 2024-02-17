رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء الكونغرس الأمريكي إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

2024-02-17 06:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي وهم: مايك تيرنر، وميكيشيرل، وجو ويلسن، وجيري كونولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأضاف البيان أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون البناء، وكذلك استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق اللقاء إلى الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، بعد وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول التحالف".

وأكد رئيس الوزراء، "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد والقطاعات دون اقتصارها على الجانب الأمني فقط"، مشيراً إلى "حالة التعافي التي يمر بها العراق، وما يشهده من إصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمضي بعقد شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم، التي ستسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار للبلد".

من جانبهم، أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى "اهتمامهم بنجاح الحكومة العراقية في جوانب عدة"، مؤكدين "أهمية العراق ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".