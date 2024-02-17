2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) اللواء يحيى سريع، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية. وقال سريع في بيان تابعته “ايرث نيوز”، انه “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف […]

ظهرت المقالة الحوثييون يستهدفون سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.