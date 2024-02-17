2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أربعة أعضاء من الكونغرس الأمريكي وهم مايك تيرنر وميكيشيرل وجو ويلسن وجيري كونولي، وذلك […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع أعضاء الكونغرس الأمريكي إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق أولاً على ايرث نيوز.