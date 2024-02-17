2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالبت الحكومة البريطانية، اليوم السبت ، نظيرتها الصينية باستخدام نفوذها على إيران، للضغط على الحوثيين بغية وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان تابعته “ايرث نيوز”، أن الوزير دافيد كاميرون التقى نظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ للأمن، امس الجمعة.” واضاف البيان، أن “كاميرون أبلغ نظيره […]

ظهرت المقالة بريطانيا تدعو الصين لاستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي أولاً على ايرث نيوز.