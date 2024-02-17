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الدفاعات الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية

الدفاعات الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية
الدفاعات الروسية تسقط 33 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية
2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 33 مسيرة أوكرانية هاجمت عدة مناطق روسية خلال الليل. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة بـ33 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية” وأضافت الوزارة: “تم إسقاط 4 مسيرات في مقاطعة بلغورود، و4 في مقاطعة فورونيج، وواحدة في مقاطعة كورسك و18 […]

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