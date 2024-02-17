إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار

2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل تشمل القنابل، رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة. وكتبت الصحيفة: “إدارة بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل لتحديث ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعي سعيها إلى وقف إطلاق […]

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