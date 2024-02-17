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إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار

إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار
إدارة بايدن تستعد لإرسال أسلحة إلى إسرائيل رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار
2024-02-17 07:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل تشمل القنابل، رغم مطالبتها تل أبيب بوقف إطلاق النار في غزة. وكتبت الصحيفة: “إدارة بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل لتحديث ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعي سعيها إلى وقف إطلاق […]

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