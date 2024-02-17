2024-02-17 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، اليوم السبت (17 شباط 2024)، بإخماد حريق اندلع بـ 19 محلاً تجارياً بسوق الجمهورية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم، ان "حريقًا اندلع في سوق تجاري بمحافظة البصرة، ما أدى الى احتراق تسعة عشر محلا منها"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق واخماده".

وأضاف ان "الاضرار اقتصرت على المادية منها بشكل كبير دون تسجيل أي حالة وفاة"، لافتا الى "فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".



