2024-02-17 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "غالوب" للاستطلاعات والاستشارات، ومقرها واشنطن، أن أكثر من نصف الجمهور يثقون بعمل المؤسسة القضائية العراقية، مشيرا الى ان القضاء العراقي يحقق قبولًا هو الأعلى منذ عقدين.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (17 شباط 2024)، ان "التقرير الذي حمل عنوان (العراق)، يؤشر بوادر الاستقرار في منطقة مضطربة الثقة في المؤسسات تصل إلى آفاق جديدة".

وأضاف البيان ان "التقرير يؤشر أن 57 بالمئة من العراقيين يثقون بنظامهم القضائي، وهي أعلى نسبة منذ عقدين".

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