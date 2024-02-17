طقس لطيف في أغلب المدن.. "منخفض الخيرات" يودع الأجواء العراقية

2024-02-17 07:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت (17 شباط 2024)، ان منخفض الخيرات شارف على وداع الأجواء العراقية، مشيرا الى انتهاء موجة البرد واقتصارها على انخفاض بدرجات الحرارة واجواء لطيفة في اغلب المدن.

وقال عطية في منشور على "فيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، ان "منخفض الخيرات شارف على وداع أجوائنا"، مبينا أن "الموسم المطري لم ينته بعد، ومازال أمامنا حالات الربيع التي تمتاز في بعض المواسم بقوتها وغزارة امطارها".

وأضاف عطية، ان "المنخفض مازال يؤثر في أغلب مدن الشمال هذا اليوم السبت ، إضافة لديالى وصلاح الدين وربما شمال بغداد أيضا"، لافتا الى انه "يوم غد الاحد تتركز الامطار في دهوك وشمال نينوى واربيل والسليمانية وكركوك وبعض التكونات الممطرة متوقعة غرب وشمال الانبار وديالى".

وتابع "لأتوجد موجة باردة، فقط انخفاض بدرجات الحرارة واجواء لطيفة في اغلب المدن عدا مناطق شمال البلاد تكون اجوائها باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا خصوصا الجبلية منها".

وكان مكتب رئيس الوزراء، وجه اليوم السبت، بتشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي.

وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء تم تشكيل غرفة عمليات لاستيعاب موجة السيول القادمة من المناطق الشمالية لتعزيز الرصيد المائي".

وأضاف، أن "غرفة العمليات تتابع الموقف في بغداد والمحافظات أولا بأول لإبداء الدعم اللوجستي والبشري".

وشهدت محافظات وسط وشمال العراق موجات مطرية شديدة رافقتها سيول خلال الأيام الماضية .



