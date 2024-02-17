إجرام ميسان تكشف جريمة قتل غامضة وتعتقل الجاني

2024-02-17 07:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، ملابسات جريمة غامضة في المحافظة، فيما أكدت إلقاء القبض على الجاني.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية من شعبة مكافحة إجرام البلدة تمكنت إثر عملية أمنية والرجوع إلى كاميرات المراقبة من كشف جريمة قتل غامضة وإلقاء القبض على الجاني وضبط سلاح الجريمة في منطقة حي المعلمين الجديد"، مبينة أن "سبب الجريمة كان دوافع ومشاكل شخصية".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية وتصديق أقوال المتهم ابتدائياً وقضائيا".