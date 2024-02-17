وزير الداخلية التركي: اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني

2024-02-17 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم السبت، اعتقال 120 شخصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، خلال عمليات أمنية في 16 ولاية تركية. وذكر وزير الداخلية التركي، في بيان، أنه “تم إلقاء القبض على 120 شخصا جزء منهم ينشطون في التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، وجزء آخر شارك في مظاهرات احتجاجية […]

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