2024-02-17 07:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/التقى مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة ميريانا سبولياريتش إيغر، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان ورد ” ايرث نيوز” التباحث في مسار التعاون بين العراق والصليب الأحمر الدولي، حيث وصف سيادته نشاطات اللجنة الدولية في العراق بأنها على قدر […]

ظهرت المقالة في ميونخ..السوداني يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولاً على ايرث نيوز.