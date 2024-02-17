وزير الخارجية ونظيره الإستوني يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2024-02-17 08:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الإستوني مارغوس تساكنا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإستونيا.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى أمس الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية إستونيا مارغوس تساكنا، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ60 والمنعقد في مدينة ميونخ الألمانية للمدة 16-18 من الشهر الجاري".وأضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء، استعراض القضايا الدولية وخصوصاً العدوان على غزة وما نتج عنه من أوضاع إنسانية صعبة، كما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية إستونيا".وأعرب وزير الخارجية، عن "شكره وتقديره لجمهورية إستونيا للدعم الذي قدمته للعراق في مجال مكافحة الإرهاب عبر عمل مستشاريها العسكريين ضمن قوات التحالف الدولي".