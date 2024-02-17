اليوم.. منتخبنا السلوي يلاقي نظيره اللبناني في بطولة بيروت الدولية

2024-02-17 08:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا السلوي في الساعة الـ(5:45) من مساء اليوم السبت، أولى مبارياته في بطولة كأس بيروت الدولية عندما يواجه نظيره اللبناني على قاعة نادي غزير.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "بطولة كأس بيروت الدولية ستنطلق اليوم السبت وتستمر مبارياتها لغاية الـ(20) من شهر شباط الحالي بمشاركة منتخبات لبنان والعراق وفلسطين وسوريا".وأضاف أن "منتخبنا الوطني سيلعب مباراته الثانية مع المنتخب السوري يوم غدٍ الاحد الـ(18) شباط الحالي في الساعة(8:30) مساءً، فيما سيلاقي شقيقه الفلسطيني في ثالث مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء الـ(20) من شباط الجاري في الساعة 4:30 مساءً ".هذا وسيتوج باللقب متصدر الترتيب العام في ختام مباريات البطولة.