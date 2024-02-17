دفاع مدني اربيل يوضح تفاصيل حريق مجلس الوزراء

2024-02-17 09:00:02 - المصدر: الفرات نيوز

حادث حريق

بعد منتصف الليلة الماضية وعند الساعة (50-12) دقيقة، تلقت غرفة التحكم في مديريتنا بلاغا بوقوع حادث حريق داخل مبنى مجلس الوزراء في محافظة اربيل، لتصل فرقنا على الفور إلى مكان الحادث، وبعد السيطرة على الحريق ، تبين أن سبب الحريق هو انفجار سخان للماء في قسم المطعم مما تسبب ايضا بانفجار إحدى اسطوانات الغاز، و لحسن الحظ لم تقع إصابات. ولم يكن هناك سوى أضرار مادية طفيفة، وبفضل موظفينا تم التمكن من السيطرة على الحريق في وقت قصير.

اعلام مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل

17/2/2024