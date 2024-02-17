الحسناوي: نجاح الشركات بإنجاز أعمالها يؤهلها لدخول المنافسة على المشاريع الصحية المقبلة

2024-02-17 09:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم السبت، أن نجاح الشركات في إنجاز أعمالها يؤهلها لدخول المنافسة على المشاريع الصحية المقبلة.وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركات التي تنجح بإكمال المشاريع ستكون لديها فرص كثيرة قادمة للمشاركة في إنجاز المشاريع الصحية"، لافتاً إلى أن "العراق يفتقر إلى مشاريع صحية وإلى مستشفيات خاصة في الأقضية".وأضاف أن "هناك قضاء أو اثنين في العراق يوجد فيهما مستشفيات حديثة، وهناك مشاريع 16مستشفى في 16 قضاء، أما الأقضية المتبقية فتفتقر إلى المستشفيات، فيما تفتقر بعض المحافظات إلى مستشفيات تخصصية".وأكد أن "نجاح أي شركة بإكمال مشروعها وإنجازه وتسليمه إلى الحكومة تسليماً نهائياً سيجعلها ذلك مؤهلة لدخول المنافسات للمشاريع الصحية المقبلة".