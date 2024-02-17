2024-02-17 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة السادس عشر من فبراير شباط، لكنها سجلت الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% إلى 2024.1 دولار للأونصة. وجاءت الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر بضغط من بيانات اقتصادية أظهرت استمرار ارتفاع الأسعار في أميركا، مما يشير إلى أن الفدرالي الأميركي قد […]

ظهرت المقالة الذهب يسجل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي أولاً على ايرث نيوز.