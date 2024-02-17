ارتفاع طفيف بأسعار الدولار.. قائمة صباحية

2024-02-17 09:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت ، استقراراً على ارتفاع في بورصة بغداد وبعض المحافظات. حيث استقرت اسعار صرف الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,600 دينار عراقي مقابل 100 دولار. 100$ = 152,600 البصرة100$ = 152,350 أربيل100$ = 152,500 كركوك100$ = 152,450 السليمانية100$ = 152,350 دهوك100$ = 152,600 النجف100$ […]

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