قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في ثماني محافظات
2024-02-17 09:06:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (17 شباط 2024)، استقراراً على ارتفاع في بورصة بغداد وثماني محافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,600 دينار عراقي مقابل 100 دولار".
أدناه قائمة باسعار الصرف في بقية المحافظات:
100$ = 152,600 البصرة
100$ = 152,350 أربيل
100$ = 152,500 كركوك
100$ = 152,450 السليمانية
100$ = 152,350 دهوك
100$ = 152,600 النجف
100$ = 152,400 الموصل