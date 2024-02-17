الحزبان الكرديان يتوجهان لزيارة الاحزاب العربية والتركمانية لحسم ملف كركوك

2024-02-17 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (17 شباط 2024)، عن توجه الاحزاب الكردية لاجراء زيارات للاحزاب العربية والتركمانية لحل مسألة محافظ كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاجتماع المقبل للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وعلى مستوى المكاتب السياسية سيحسم ملف كركوك".

وأضاف أن "الحزبين سيشكلان كتلة موحدة داخل مجلس محافظة كركوك ستقوم بزيارة مشتركة للأحزاب العربية والتركمانية بهدف حسم تسمية محافظ كركوك".

وأشار إلى أن "الملف المقبل الذي يودون حسمه هو اختيار موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان".

ومر 27 يوما على المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، ولايزال مجلس كركوك لم يعقد جلسته الاولى، في الوقت الذي يفرض قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، عقد الجلسة الاولى لمجلس المحافظة خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية.

وتتمسك الكتل الكردية والعربية كل منها بمنصب المحافظ لها، حيث تمتلك الكتل الكردية 6 مقاعد فضلا عن انضمام مقعد مسيحي لهم، ليكون المجموع 7 مقاعد، فيما تمتلك الكتل العربية 6 مقاعد بالاضافة الى انضمام مقعدين من التركمان، ليكون المجموع 8 مقاعد، في الوقت الذي يحتاج مجلس كركوك للانعقاد بالاغلبية المطلقة الى 9 مقاعد.