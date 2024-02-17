2024-02-17 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت (17 شباط 2024)، عن انقاذ سبعة عمال من موت محقق بعدما حاصرتهم السيول جراء موجات الأمطار التي تساقطت في محافظة ديالى.

وقال مدير الدفاع المدني في ديالى العميد منعم حميد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" سيولًا جارفة حاصرت 7 عمال في معمل للحصى في اطراف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) ما استدعى تحركًا فوريًا لفرق الدفاع المدني لانقاذ الموقف، حيث تم استدعاء زورق وسط السيول الجارفة والخطيرة في وديان منخفضة للوصول الى العمال".

وأضاف، انه "رغم خطورة المهمة تم الوصول الى العمال ونقلهم في عملية نوعية لاتخلوا من المخاطرة بسبب قوة السيول في الوديان لافتا الى ان" سرعة التحرك والاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة انقذ الموقف وحافظ على ارواح العمال الـ7".

وشهدت ديالى خلال اليومين الماضيين موجة سيول جارفة في مناطق عدة بسبب غزارة الامطار، فضلا عن تضرر عدد من المنازل قرى البدوانية والمجدد والمحمودية في أطراف قضاء الخالص ضمن المحافظة جراء "اعصار قمعي" ضرب هذه المناطق.