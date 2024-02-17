دفاع مدني أربيل يوضح أسباب حريق مبنى مجلس وزراء كردستان

2024-02-17 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشفت مديرية الدفاع المدني بمحافظة أربيل، اليوم السبت (17 شباط 2024)، أسباب حريق مبنى مجلس وزراء كردستان.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد منتصف الليلة الماضية وعند الساعة (12,50) دقيقة، تلقت غرفة التحكم في مديريتنا بلاغا بوقوع حادث حريق داخل مبنى مجلس الوزراء في محافظة أربيل، لتصل فرقنا على الفور إلى مكان الحادث".

وأضاف البيان أنه "بعد السيطرة على الحريق، تبين أن سبب الحريق هو انفجار سخان للماء في قسم المطعم مما تسبب أيضا بانفجار إحدى أسطوانات الغاز"، لافتا الى انه "لحسن الحظ لم تقع إصابات، ولم يكن هناك سوى أضرار مادية طفيفة ، حيث تمكنت فرقنا من السيطرة على الحريق في وقت قصير".

وكانت فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع، فجر اليوم السبت، بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في شارع 60 متر بمدينة أربيل.







