2024-02-17 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – المثنى

تسلم محافظ المثنى مهند العتابي، اليوم السبت (17 شباط 2024)، مهامه الرسمية خلفا للمحافظ السابق احمد منفي.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "محافظ المثنى مهند العتابي تسلم اليوم، مهامهِ خلفًا للمحافظ السابق احمد منفي خلال مراسم اقيمت في ديوان المحافظة".

وانتخب مجلس محافظة المثنى، في السادس من شباط، القيادي في النهج الوطني "حزب الفضيلة سابقًا" مهند العتابي محافظًا، والقيادي في حركة عصائب أهل الحق أحمد دريول رئيسًا لمجلس المحافظة.

كما صوت مجلس المحافظة، على عضو تيار الحكمة مؤيد الأسدي، نائباً أول للمحافظ، وعضو كتلة بدر حيدر الوهامي نائبًا ثاني للمحافظ.