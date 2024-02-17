عيون العالم على مدينة حمورابي.. بابل تريد "الانتفاض" على واقعها الخدمي

2024-02-17 09:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بابل

أكد مجلس محافظة بابل، اليوم السبت (17 شباط 2024)، وجود اهتمام حكومي محلي كبير بالواقع الخدمي والعمراني للمحافظة بعدما أصبحت عيون العالم عليها.

وقالت عضو المجلس خولة عطشان، لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تشكيل حكومة محلية توافقية في بابل من كل الكتل والأحزاب الفائزة"، مبينة ان "العمل سوف يتركز خلال المرحلة المقبلة على اكمال المشاريع الممتلكة في عموم المحافظة والعمل على استقطاب المستثمرين".

وبينت عطشان ان "هناك عزما على الإسراع بحسم مشاريع البنى التحتية وابرزها مشروع مجاري الحلة الكبير وتأهيل وإعادة عمل المصانع المتوقفة منذ سنين في محافظة بابل، وغيرها من مشاريع الصرف الصحي ومشاريع تصفية وتحلية المياه".

وأضافت ان "عيون العالم أصبحت كلها على محافظة بابل لما تمتلكه من حضارة كبيرة وعريقة ولهذا يجب الاهتمام بها ولهذا نسعى الى ثورة عمرانية فيها خلال المرحلة المقبلة".

وتزايد الجذب السياحي للعراق خلال العامين الماضيين خصوصا مع مجيء بابا الفاتيكان الى مدينة أور، لكن محافظة ذي قار ومدينة اور والاهوار هي الاكثر بالجذب السياحي من بابل كما تظهر تقارير محلية وارقام حكومية.