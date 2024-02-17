السوداني: حرصنا منذ بداية تشكيل الحكومة على إيلاء ملف حقوق الإنسان الأهمية اللازمة

2024-02-17 09:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (17 شباط 2024)، حرص الحكومة على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة وتضمينه بمنهاجها الوزاري.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى صباح اليوم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركة سيادته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وبين، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور".

واشار السوداني الى "قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان".





