مصر تجهز مخيما في سيناء تحسبا لاستقبال لاجئين من غزة

2024-02-17 10:24:11 - المصدر: قناة الثامنة

تجهز مصر مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء، تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين ومحللين أمنيين قولهم ان مصر تستعد لإنشاء منطقة أمنية معزولة، تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين، في ظل استمرار الحرب بين حركة حماس واسرائيل. وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية تقوم بإعداد منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة على الجانب المصري من الحدود مع غزة، للاجئين الفلسطينين، مضيفة ان المنطقة المسورة جزء من خطط طوارئ ويمكن أن تستوعب أكثر من 100 ألف شخص. ويكثّف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة دعواته لثني إسرائيل عن شنّ هجوم واسع النطاق