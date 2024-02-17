نيجيرفان بارزاني والملك عبد الله يبحثان العلاقات بين العراق والأردن وآخر التطورات بالمنطقة

2024-02-17 10:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، مع العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين الثاني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا حيث علاقات الأردن مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أن الجانبين بحثا مخاطر تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط واتساع تأثيراتها وعواقبها، الأمر الذي يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، لذا فإنهما يجدان الحاجة إلى بذل الجهود لتهدئة الأوضاع من قبل جميع الأطراف.

ووفقا للبيان، فإن الجانبين ابديا رغبتهما في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وفي هذا الصدد، أشاد الرئيس نيجيرفان بارزاني بالعلاقات الطويلة الأمد التي تربط المملكة الأردنية والأسرة الهاشمية مع إقليم كوردستان.

وفي نهاية الاجتماع تم بحث الأوضاع في العراق وداخل اقليم كوردستان ومخاطر الإرهاب على المنطقة، كما في البيان.