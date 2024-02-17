صلاح الدين تعلن معدلات تصريف مياه الأمطار وتطمئن بشأن مناسيب عمود دجلة

2024-02-17 11:00:03 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، اليوم السبت، عن معدلات تصريف المياه نتيجة الأمطار في المحافظة، فيما طمأنت بشأن مناسيب عمود دجلة في المحافظة.وقال مدير الموارد المائية في صلاح الدين، بسام عبد الواحد عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مناسيب عمود نهر دجلة ارتفع بنسب طبيعية نتيجة تساقط الأمطار، حيث تم تسجيل نحو 2000 إلى 2500 متر مكعب في الثانية، لذلك يعد تصريف المياه طبيعياً ضمن الموسم الشتوي".وأضاف عبد أن "تساقط الأمطار في إقليم كردستان، أدى إلى ورود كميات من المياه في الزاب الأعلى تجاوزت الـ2000 متر مكعب في الثانية، وكذلك من الزاب الأسفل بحدود 350 إلى 400 متر مكعب في الثانية"، منوهاً بأن "هذا الارتفاع سيكون لفترة محددة بسبب الأمطار".وأشار إلى أن "مياه الأمطار مسيطر عليها، وهي ضمن الحدود الطبيعية لنهر دجلة في الموسم الشتوي التي تتجاوز فيه معدلات التصاريف 5000 متر مكعب في الثانية، ولكن حالياً تجاوزت معدلات المياه 2000 متر مكعب".ودعا، المتجاوزين على المقتربات النهرية، إلى "رفع هذه التجاوزات التابعة لهم، كون هذا الارتفاع سيكون لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة".وبين أن "الارتفاعات المائية الموجودة حالياً هي في مقدمة سدة سامراء ولغاية قضاء الشرقاط، حيث سيتم التعامل معها عن طريق القناة الاروائية باتجاه حوض الفرات ومن ثم إلى بحيرة الثرثار لغرض تعزيز الخزين الاستراتيجي لعمودي نهري دجلة والفرات".ولفت إلى أن "جسري الفتحة والزوية مصممان للتصاريف الدنيا إلى عمود نهر دجلة، التي هي أقل من 500 م، لذلك تم الاتصال بمديرية طرق وجسور صلاح الدين لغلق هذين الجسرين لمدة 48 ساعة، لحين انخفاض عمود نهر دجلة".