أمانة بغداد تعلن السيطرة على تصريف مياه الأمطار

2024-02-17 11:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

وذكر اعلام الأمانة في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان " أمين بغداد عمار موسى كاظم وجه بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالأمطار، واستنفار الجهد الآلي والبشري للدوائر البلدية مع التواجد الميداني للملاك المتقدم المتمثل بالسادة الوكلاء والمديرين العامين، بمتابعة مباشرة من قبله".

وأضاف، أن "دائرة مجاري بغداد قامت بتفعيل خطة الأمطار وتشغيل محطات الصرف الصحي الرئيسة والحاكمة وخطوط ومحطات الطوارىء بطاقاتها الاستيعابية القصوى للإسراع بتصريف المياه"، مشيرا إلى أن " كميات الأمطار التي هطلت في العاصمة بغداد هي ضمن المعدل الطبيعي لشبكة التصريف ، وان دوائر أمانة بغداد استطاعت السيطرة على كميات الأمطار وتصريفها بوقت قياسي وهي ضمن واجبات ومهام عمل الأمانة المعتاد ".

وتابع أن" أمين بغداد وجه جميع الدوائر والأقسام البلدية بتنفيذ حملة شاملة لتنظيف الشوارع والاهتمام بالقطاعات الخدمية الأخرى في مناطق وأحياء العاصمة بعد إكمال خطة الأمطار مهامها ".