القبض على امرأة بتهمة القتل العمد في ميسان

2024-02-17 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، إلقاء القبض على امرأة مطلوبة بتهمة القتل العمد في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "عملاً بتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان اللواء علي حسن المياحي، تمكنت مفارز مشتركة من قسم شرطة البلدة مع مفرزة من الامن الوطني والشرطة الاتحادية، من القاء القبض على امرأة متهمة بالقتل العمد والمطلوبة الى القضاء وفق المادة (406) من قانون العقوبات".

وأوضحت، أنه "تمت العملية خلال مداهمة لمكان تواجد المتهمة بالاستناد على المعلومات الاستخبارية واجراءات البحث والتحري"، مبينةً أنه "تم إيداعها التوقيف وعرضها على القضاء المختص لتنال جزائها العادل وفق القانون".