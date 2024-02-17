بمشاركة العراق.. اجتماع أمني في عمان لبحث جهود مكافحة المخدرات
2024-02-17 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - متابعة
عقد وزراء داخلية العراق والأردن وسوريا ولبنان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، اجتماعًا في عمان لبحث مكافحة تهريب المخدرات.
ويبحث الاجتماع، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرًا يداهم مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة".
وحضر الاجتماع، وزراء داخلية الأردن مازن الفراية، والعراق عبد الأمير الشمري، وسوريا محمد خالد الرحمون، ولبنان بسام مولوي.