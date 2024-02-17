بمشاركة العراق.. اجتماع أمني في عمان لبحث جهود مكافحة المخدرات

2024-02-17 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عقد وزراء داخلية العراق والأردن وسوريا ولبنان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، اجتماعًا ‏في عمان لبحث مكافحة تهريب المخدرات.

ويبحث الاجتماع، بحسب بيان تابعته "بغداد اليوم"، "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرًا يداهم ‏مجتمعات المنطقة، حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة".

وحضر الاجتماع، وزراء داخلية الأردن مازن الفراية، والعراق عبد الأمير الشمري، وسوريا محمد خالد الرحمون، ولبنان بسام مولوي.



