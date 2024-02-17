السوداني: الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها باسترداد الأموال والمطلوبين

2024-02-17 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة انتهجت تحديد علاقات العراق مع الدول بمدى تعاونها في استرداد الأموال المنهوبة، والمدانين بسرقة المال العام والمطلوبين للقضاء العراقي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بمدينة […]

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