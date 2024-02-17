2024-02-17 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في بيان اليوم السبت، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين الذين يقضون أحكاما لفترات طويلة في أي اتفاق تبادل مقبل. وقال هنية في بيان تابعته “ايرث نيوز””لن نرضى بأقل من الوقف الكامل […]

ظهرت المقالة حماس: لن نقبل بأقل من وقف كامل للعدوان والانسحاب من غزة أولاً على ايرث نيوز.