2024-02-17 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجلت العاصمة بغداد اليوم السبت، مجموعة حوادث متفرقة بمدن العاصمة، وفقا لما افاد به مصدر امني.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “تماس كهربائي ألتهم ٣٠٪؜ من منزل طابق ارضي يعود لمواطن يعمل كابتن طيار ضمن منطقة اليرموك” مبينا انه “لا توجد اضرار بشرية فقط مادية”. وفي حادث اخر بين المصدر ان “خلاف مادي […]

ظهرت المقالة بغداد: احتراق منزل كابتن طيار في اليرموك واطلاق نار على دار متقاعد في الحرية أولاً على ايرث نيوز.