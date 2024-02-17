بغداد: احتراق منزل كابتن طيار في اليرموك واطلاق نار على دار متقاعد في الحرية
2024-02-17 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ سجلت العاصمة بغداد اليوم السبت، مجموعة حوادث متفرقة بمدن العاصمة، وفقا لما افاد به مصدر امني.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “تماس كهربائي ألتهم ٣٠٪ من منزل طابق ارضي يعود لمواطن يعمل كابتن طيار ضمن منطقة اليرموك” مبينا انه “لا توجد اضرار بشرية فقط مادية”. وفي حادث اخر بين المصدر ان “خلاف مادي […]
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