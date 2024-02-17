2024-02-17 11:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ إستقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم السبت، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وعدد أعضاء المجلس. وقدّم السامرائي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة ايرث نيوز، “التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك وبذل الجهود الاستثنائية لدعم عمل الحكومة المحلية من أجل تقديم أفضل الخدمات لاهالي محافظة […]

ظهرت المقالة رئيس تحالف العزم يبحث مع رئيس واعضاء مجلس بغداد تقديم أفضل الخدمات للعاصمة أولاً على ايرث نيوز.